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3 февраля, 16:00

Малыхин поддержал Рахмонова после исключения из рейтинга UFC

Анастасия Пилипенко

Бывший чемпион ONE FC в трех весовых категориях россиянин Анатолий Малыхин прокомментировал исключение казахстанца Шавката Рахмонова из рейтинга полусреднего веса UFC.

«Любой спортсмен может вернуться на прежний уровень после серьезных травм, и Шавкат Рахмонов не исключение. С каждым случаются проблемы. В свое время и у меня рвались кресты, после этого я восстанавливался два года. В моей голове был стоп-кран, что на это колено страшно вставать. Желаю Шавкату сил. Сейчас ему нужна поддержка. Спорт — это наша жизнь, а травмы — это самое сложное», — приводит слова Малыхина MMA.Metaratings.ru.

Свой последний поединок спортсмен провел 7 декабря 2024 года против ирландца Иэна Гэрри. В том бою казахстанец получил травму, из-за которой был вынужден полностью пропустить 2025 год. 1 февраля Рахмонов сообщил, что перенес повторную операцию на колене и его возвращение в октагон откладывается.

Рахмонов занимал вторую строчку в рейтинге полусреднего веса UFC. Титул чемпиона в данной весовой категории на данный момент принадлежит россиянину Исламу Махачеву.

Источник: MMA.Metaratings.ru
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Анатолий Малыхин
Шавкат Рахмонов
UFC
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