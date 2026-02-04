Хабиб показал свою футбольную команду с Малуда и экс-звездами РПЛ

Бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов опубликовал в своем Telegram-канале фото своей команды с товарищеского матча, который прошел в Дубае (ОАЭ).

В игре приняли участие в том числе бывший нападающий «Краснодара» Федор Смолов, бывший полузащитник «Барселоны», «Ювентуса» и ЦСКА Миралем Пьянич, экс-игрок «Челси» и сборной Франции Флоран Малуда, а также теннисист Андрей Рублев.

«Короче, вчера меня позвали на игру. Они думали, что я приду с бойцами», — написал Хабиб в Telegram-канале.

Смолов в своем Telegram-канале отметил, что забил два гола в этом матче, а Хабиб отдал ему результативную передачу.