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4 февраля, 18:46

Хабиб показал свою футбольную команду с Малуда и экс-звездами РПЛ

Алина Савинова

Бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов опубликовал в своем Telegram-канале фото своей команды с товарищеского матча, который прошел в Дубае (ОАЭ).

В игре приняли участие в том числе бывший нападающий «Краснодара» Федор Смолов, бывший полузащитник «Барселоны», «Ювентуса» и ЦСКА Миралем Пьянич, экс-игрок «Челси» и сборной Франции Флоран Малуда, а также теннисист Андрей Рублев.

«Короче, вчера меня позвали на игру. Они думали, что я приду с бойцами», — написал Хабиб в Telegram-канале.

Смолов в своем Telegram-канале отметил, что забил два гола в этом матче, а Хабиб отдал ему результативную передачу.

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Миралем Пьянич
Федор Смолов
Флоран Малуда
Хабиб Нурмагомедов
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