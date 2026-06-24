Шара Буллет — Мишел Перейра: во сколько бой UFC

Шара Буллет и Мишел Перейра проведут бой в соглавном событии UFC Fight Night 280 в Баку

Российский боец Шарабутдин Магомедов, более известный как Шара Буллет, встретится с бразильцем Мишелом Перейрой на турнире UFC Fight Night 280. Поединок пройдет в среднем весе и станет соглавным событием вечера в Баку.

ММА UFC: Магомедов — Перейра

Время начала и во сколько бой Шара Буллет — Мишел Перейра

Турнир UFC Fight Night 280 пройдет в субботу, 27 июня, на арене «Baku Crystal Hall» в Баку (Азербайджан). Предварительный кард начнется в 16.00 мск, основной кард — в 19.00 мск. Бой Шара Буллет — Мишел Перейра ожидается ориентировочно около 20.45-21.00 мск.

32-летний Шара Буллет имеет в профессиональных ММА 16 побед и 1 поражение. В активе 32-летнего Мишела Перейры — 32 победы, 14 поражений и еще два боя признаны несостоявшимися.

Где смотреть бой Шара Буллет — Мишел Перейра

В прямом эфире трансляцию турнира UFC Fight Night 280 в России покажут UFC Fight Pass, телеканалы «Матч ТВ» и «Матч! Боец», сайт matchtv.ru, а также онлайн-платформы «Кинопоиск» и Okko.

Основной кард также заявлен в эфире «Матч ТВ», «Матч! Боец», на matchtv.ru, «Кинопоиске» и Okko.

Результат боя Шара Буллет — Мишел Перейра и других поединков UFC Fight Night 280 можно будет отслеживать в матч-центре ММА и разделе UFC на сайте «СЭ».

Главное событие UFC Fight Night 280 — бой в легком весе между азербайджанцем Рафаэлем Физиевым и мексиканцем Мануэлем Торресом.