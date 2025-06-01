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UFC Fight Night 258: началась трансляция боев турнира

Началась прямая трансляция боев турнира UFC Fight Night 258
Александр Иткин
редактор интернет отдела

Турнир UFC Fight Night 258 проходит в ночь на воскресенье, 1 июня. Поединки принимает арена «UFC APEX» в Лас-Вегасе (США). Начало предварительного карда — в 1.30 по московскому времени, основного карда — 4.00.

Главным событием турнира станет поединок американок Эрин Бланчфилд и Мэйси Барбер.

В полном объеме трансляцию UFC Fight Night 258 можно смотреть на платформе UFC Fight Pass, телеканале «Матч! Боец» и сайте matchtv.ru (на платной основе).

Основной кард покажут канал и сайт «Матч ТВ» (бесплатно), онлайн-платформах «Кинопоиск» и «Okko» (в окне федерального телеэфира).

Следить за результатами боев турнира UFC Fight Night можно в матч-центре ММА и ленте раздела UFC на сайте «СЭ».

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