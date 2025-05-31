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UFC Fight Night 258: трансляции боев турнира начнется в 1.00 мск 1 июня

Турнир UFC Fight Night 258 пройдет в ночь на 1 июня
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Матеуш Гамрот.
Фото Global Look Press

Турнир UFC Fight Night 258 пройдет в ночь с 31 мая на 1 июня. Вечер ММА состоится на спортивной арене «UFC Apex» в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Начало — в 1.00 по московскому времени. Основной кард ожидается в 4.00 мск.

В главном бою сойдутся Эрин Блэнчфилд и Мэйси Барбер. Во соглавном событии вечера Матеуш Гамрот проведет поединок с Людовитом Клайном.

В полном объеме трансляцию UFC Fight Night 258 можно смотреть на платформе UFC Fight Pass, телеканале «Матч! Боец» и сайте matchtv.ru с 1.00 мск.

Основной кард покажут на «Матч ТВ», онлайн-платформах «Кинопоиск» и «Okko Спорт» (в окне ретрансляции федерального канала по платной подписке) с 4.00 мск. Следить за результатами боев турнира UFC Fight Night можно на сайте «СЭ» — в матч-центре ММА и ленте раздела UFC.

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