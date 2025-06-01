Гамрот победил Клайна на турнире UFC on ESPN 68

Поляк Матеуш Гамрот победил словака Людовита Клайна в соглавном бою турнира UFC on ESPN 68, который проходит в Лас-Вегасе (США).

Поединок продлился все три раунда и завершился победой Гамрота единогласным решением судей — 30:27, 30:27, 30:27.

Гамрот одержал 25-ю победу в карьере, на его счету также 3 поражения и 1 бой признан несостоявшимся. Клайн потерпел первое поражение с 2022 года. Всего за карьеру он одержал 23 победу, потерпел 5 поражений и 1 раз завершил бой вничью.