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Гамрот победил Клайна на турнире UFC on ESPN 68

Руслан Минаев

Поляк Матеуш Гамрот победил словака Людовита Клайна в соглавном бою турнира UFC on ESPN 68, который проходит в Лас-Вегасе (США).

Поединок продлился все три раунда и завершился победой Гамрота единогласным решением судей — 30:27, 30:27, 30:27.

Гамрот одержал 25-ю победу в карьере, на его счету также 3 поражения и 1 бой признан несостоявшимся. Клайн потерпел первое поражение с 2022 года. Всего за карьеру он одержал 23 победу, потерпел 5 поражений и 1 раз завершил бой вничью.

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Людовит Клайн
Матеуш Гамрот
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