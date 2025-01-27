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UFC Fight Night 250: кто из российских бойцов выступит на турнире 1 февраля

UFC Fight Night 250 пройдет в Саудовской Аравии 1 февраля
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Шара Буллет.
Фото Getty Images

Турнир UFC Fight Night 250 пройдет на Kingdom Arena в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) в субботу, 1 февраля. Начнется вечер ММА с прелимов в 17.00 по московскому времени. Основной кард стартует в 20.00 мск.

В главном событии ивента нигериец Исраэль Адесанья проведет поединок против представителя Франции Нассурдина Имавова. В соглавном бою сойдутся россиянин Шара Буллет и британец Майкл Пэйдж.

Также в этот вечер запланирован бой россиянина Икрама Алискерова против бразильца Андре Муниза. Саид Нурмагомедов из России подерется с Винисиусом де Оливейрой из Бразилии. В октагон выйдут тяжеловесы россиянин Сергей Павлович и суринамский боец Жаирзиньо Розенстрайк.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию основных событий UFC Fight Night 250. Результаты противостояний вечера также можно отслеживать в матч-центре ММА и ленте новостей раздела UFC на нашем сайте.

Все бои турнира UFC Fight Night 250 в прямом эфире покажут на телеканале «Матч! Боец» и онлайн-платформа UFC Fight Pass. Бои основного карда можно смотреть на телеканале и сайте «Матч ТВ».

Икрам Алискеров
Саид Нурмагомедов
Сергей Павлович
Шарабутдин Магомедов (Шара Буллет)
UFC
ММА
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