Штырков: «Для Павловича бой с Розенстрайком может закончиться не очень хорошо»

Боец RCC Иван Штырков, выступающий в полутяжелой весовой категории, не смог назвать фаворита в поединке между россиянином Сергея Павловичем и суринамцем Жаирзиньо Розенстрайком.

«Когда у тебя шесть побед подряд в первом раунде, а потом поражение в первом раунде, возникает много вопросов в голове, — цитирует MMA.Metaratings.ru Штыркова. — Потом тебя еще в трех раундах избили, разбили навыками и с дистанции. Ничего не смог Сережа сделать. И идешь на серии поражений, понимая, что тебя и нокаутировать могут, и избить в трех раундах. Навыков ты не показал, не превзошел. Еще и устал. Не набрал соревновательной функционалки, не получал урон, не терпел. Это очень многое значит, и никакое число спаррингов не даст столько, сколько один бой. Хоть год тренируйся, но один бой даст больше.

Еще одно дело, когда ты думаешь, что тебя могут уронить, а другое, когда тебя уронили. Это разные вещи. Поэтому я думаю, что Серега потихоньку теряет веру в себя. Нельзя выйти и одним ударом снести голову. И тебе снести могут. А еще может быть так, что и момента для удара не дождешься. Розенстрайк — серьезный оппонент. Он бьет и дышит, и если Серый будет настроен на один удар, это может не очень хорошо закончиться. В этом бою 50 на 50».

Бой Павловича и Розенстрайка состоится 1 февраля на UFC Fight Night 250 в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). На счету россиянина 18 побед и три поражения. В активе Розенстрайка 15 побед и пять поражений.