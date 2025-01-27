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Штырков: «Попытки Пэйджа устроить шоу не прокатят против Шары Буллета»

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Российский боец RCC Иван Штырков рассказал, чего ожидает от предстоящего поединка между Шарабутдином Магомедовым и Майклом Пэйджем.

Шарабутдин Магомедов (Шара Буллет). Шара Буллет: путь и история Дагестанского Пирата из UFC

«Не жду чего-то феноменального от американца. Он уже и проигрывал. В Bellator он гремел нестандартной техникой и харизмой. Но он не был чемпионом. Пытался устроить шоу, но это не прокатит с такими парнями, как Шара. Все эти финты сделаны для людей, не слишком изощренных ударной технике. Опять ударная техника для Шары, ничего нового: ноги, руки, локти и колени», — цитирует MMA.Metaratings.ru Штыркова.

Поединок состоится 1 февраля на турнире UFC в Саудовской Аравии. В активе россиянина 15 побед и ни одного поражения. На счету американца 22 победы и три поражения.

Источник: mma.metaratings.ru
Шарабутдин Магомедов (Шара Буллет)
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