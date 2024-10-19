Турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 245 пройдет на арене UFC Apex в Лас-Вегасе (штат Невада, США) в ночь с 19 на 20 октября. Вечер ММА начнется с прелимов в 23.00 по московскому времени. Основной кард стартует в 2.00 мск.

Главным событием ивента станет бой американца Энтони Эрнандес и бразильского бойца Мишеля Перейры.

В прямом эфире трансляцию UFC Fight Night 245 в полном объеме можно смотреть на телеканале «Матч! Боец», основной кард будет доступен на телеканале «Матч ТВ» и в официальном приложении UFC Fight Pass.

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