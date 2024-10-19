Бокс/ММА
UFC
Новости
Календарь Рейтинги Бойцы Статьи Все материалы
Главная
Бокс/ММА
ММА
UFC

19 октября, 23:00

UFC Fight Night 245 Перейра — Эрнандес: смотреть онлайн трансляцию боев турнира

UFC Fight Night 245 пройдет на арене UFC Apex в Лас-Вегасе 20 октября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Энтони Эрнандес.
Фото Global Look Press

Турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 245 пройдет на арене UFC Apex в Лас-Вегасе (штат Невада, США) в ночь с 19 на 20 октября. Вечер ММА начнется с прелимов в 23.00 по московскому времени. Основной кард стартует в 2.00 мск.

Главным событием ивента станет бой американца Энтони Эрнандес и бразильского бойца Мишеля Перейры.

В прямом эфире трансляцию UFC Fight Night 245 в полном объеме можно смотреть на телеканале «Матч! Боец», основной кард будет доступен на телеканале «Матч ТВ» и в официальном приложении UFC Fight Pass.

UFC: материалы и новости, обзоры боев и турниров, карточки бойцов и расписание поединков в разделе нашего сайта

Энтони Эрнандес
UFC
ММА
UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
Читайте также
Шипачев побил рекорд и догнал Мозякина, а «Торпедо» променяли на «Манчестер». Что произошло в КХЛ 19 октября
Юлия Липницкая вышла замуж и родила от тренера Дмитрия Михайлова
Мирра Андреева сыграет с Касаткиной в финале турнира в Нинбо
Эксперт рассказала шаги для снижения налога на банковские вклады
Пленный рассказал о подорвавшейся на собственном минном поле колонне ВСУ
Смерть Яхьи Синвара изменит ход конфликта на Ближнем Востоке. Что пишут СМИ
Популярное видео
ИИХФ одобрила переход Криштофа после побега из «Сочи»
«Краснодар» разгромил «Спартак», «Химки» обыграли «Локо»: голы дня
«Оттава» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Ротор» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Родина»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Виннипег» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
Дубль Мостового и волевая победа «Факела» в Грозном: голы дня РПЛ
«После удара от Дэвида Хэя словил мутного» Валуев: Холифилд, тюрьма, Дон Кинг
Кадровая революция в «Барысе» и побег словака из КХЛ
«Детройт» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
Уедет ли Иван Рябкин из «Динамо» в США?
«Питтсбург» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
Вадим Шипачев сыграл 1000-й матч
«Эдмонтон» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
Что будет со Звягиным. «Спартак» — уже не тот?
«Спартак» разгромлен «Динамо», «Магнитка» — «Ак Барсом»
«Рейнджерс» — «Детройт»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
Премьера третьего сезона шоу «Суперниндзя»
У 17-летнего суперталанта Ивана Рябкина — проблемы
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Olimpbet awards

Новости
RSS RSS
Все новости