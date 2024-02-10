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10 февраля, 15:00

UFC Fight Night 236: кард боев и трансляция турнира

Турнир UFC Fight Night 236 пройдет в ночь на 11 февраля
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
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Джо Пайфер.
Фото Соцсети

Турнир по смешанным единоборствам UFC Vegas 86 пройдет на арене «UFC Apex» в Лас-Вегасе (штат Невада, США) в ночь с субботы на воскресенье. Начало — в полночь по московскому времени. Вечер возглавит поединок в среднем весе (до 83,9 кг) между норвежско-шведским бойцом Джеком Херманссоном и американцем Джо Пайфером. Соглавным событием шоу UFC станет противостояние в полулегком весе (до 65,8 кг) между американцами Дэном Иге и Андрэ Фили.

Прямая трансляция главного карда UFC Fight Night 236 начнется 11 февраля в 03:00 и будет доступна в прямом эфире на телеканале «Матч ТВ». В полном объеме турнир покажет специализированная платформа промоушена UFC Fight Pass.

Главный кард

Джек Херманссон (23-8) vs Джозеф Пайфер (12-2), главный бой в среднем весе

Дэн Иге (17-7) vs Андрэ Фили (23-10, 1 NC), со-главный бой в полулёгком весе

Роберт Брыжек (17-5) vs Игорь Потеря (19-5), бой в среднем весе

Брэд Таварес (20-8) vs Грегори Родригес (14-5), бой в среднем весе

Майкл Джонсон (21-19) vs Дариус Флауэрс (12-6-1), бой в лёгком весе

Родолфо Виейра (9-2) vs Армен Петросян (9-2), бой в среднем весе

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