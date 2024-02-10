Бадаев оценил шансы Асбарова победить Гончарова по правилам ММА

Вице-президент ACA Асланбек Бадаев оценил шансы чемпиона Hardcore Boxing Сослана Асбарова победить чемпиона лиги Евгения Гончарова по правилам ММА.

«Шансы и там, и там ноль. Это два разных мира, каждый из них специализируется в своей плоскости. В любом случае, посмотреть на это будет как минимум интересно. Кто-то скажет: «Ты только что говорил, что тебе неинтересен бой Исмагулова и Вартаняна». Отвечу: в случае Исмагулова и Вартаняна дерутся два бойца ММА по другим правилам. У нас чемпион из одного вида приходит к другому домой и предлагает биться по его правилам. То же самое было бы, если бы Гончаров дрался с ним по боксу. Это интересно, потому разные направления. Плюс Сослан набрал обороты, стал очень медийным бойцом и вышел за рамки индустрии. Думаю, он привлечет серьезное внимание. Женя тоже набирает обороты, мы видим его диалоги с разными бойцами, в том числе из поп-ММА. Также он является протеже Дмитрия Кудряшова, который сам серьезная медийная единица. Все идет к тому, что мы можем получить глобальное противостояние, медийное и очень крупное. Почему бы не попробовать его сделать», — приводит слова Бадаева «РБ Спорт».

Ранее 31-летний Асбаров заявил о желании подраться с чемпионом лиги Евгением Гончаровым. Он отметил, что их противостояние по боксу не будет конкурентным.