Боец UFC Петросян: «Борьба Чимаева хорошая, но она меня не удивляет»

Боец UFC в среднем весе Армен Петросян прокомментировал «СЭ» свои слова о Хамзате Чимаеве.

Ранее Петросян отметил, что не впечатлен борьбой Чимаева.

«Я говорил, что она [борьба] хорошая, но она меня не удивляет, — сказал Петросян «СЭ». — Потому что в Дагестане я нахожусь, и там много очень серьезных борцов — я к этому вел разговор. У нас в дивизионе нет таких ярко выраженных хороших борцов, если Хамзата не брать».

В ночь на 11 февраля на турнире UFC Fight Nights в Лас-Вегасе Петросян проведет поединок против Родольфо Виейры.