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UFC 333: Немков верит в победу Яна над Двалишвили

Немков о бое Ян — Двалишвили: «Верю в победу Петра. Пусть вернет пояс в Россию»

Дарик Агаларов
корреспондент

Боец PFL Вадим Немков в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от третьего поединка россиянина Петра Яна против грузина Мераба Двалишвили на турнире UFC 333.

«Думаю, этот поединок не будет отличаться от их второго боя. Прошло не так много времени, чтобы кто-то из них успел чему-то новому научиться и новое преподнести. Верю в победу Петра. Для меня он фаворит. Пусть вернет пояс обратно в Россию», — сказал Немков «СЭ».

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Турнир UFC 333 состоится в субботу, 24 октября 2026 года, на «Этихад Арене» в Абу-Даби (ОАЭ). В главном событии чемпион полулегкого веса Александр Волкановски встретится с непобежденным россиянином Мовсаром Евлоевым.

Перед этим Петр Ян попытается вернуть пояс в легчайшем весе в третьем бою против Мераба Двалишвили.

Мовсар Евлоев.Где смотреть UFC 333 в России: прямая трансляция, время начала

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Вадим Немков
Мераб Двалишвили
Петр Ян
UFC 333
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