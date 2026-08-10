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Сегодня, 15:00

Гэрри: «У Махачева нет шансов в стойке. Нужно снести ему голову и увидеть без сознания»

Руслан Минаев

Претендент на титул чемпиона UFC Иэн Гэрри заявил, что у обладателя пояса в полусреднем весе Ислама Махачева нет шансов в стойке.

Поединок между бойцами состоится в ночь на 16 августа в Филадельфии. Бой возглавит турнир UFC 330.

«Нет ни единого варианта, что я выйду из октагона без пояса на талии. Нужно снести Махачеву голову, увидеть его без сознания. Ислам никогда не дрался с таким высоким соперником, который двигается, как я. У него нет ни шанса против меня в стойке.

Махачев — один из величайших бойцов поколения. Именно такого парня я хочу побить, чтобы стать чемпионом. Это моя судьба», — цитирует Гэрри UFC Eurasia.

Ислам Махачев и&nbsp;Иэн Мачадо Гэрри.Ислам Махачев — Иэн Гэрри: бой за титул на UFC 330 — статистика бойцов, прогнозы, трансляция
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Ислам Махачев
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