Гэрри: «У Махачева нет шансов в стойке. Нужно снести ему голову и увидеть без сознания»

Претендент на титул чемпиона UFC Иэн Гэрри заявил, что у обладателя пояса в полусреднем весе Ислама Махачева нет шансов в стойке.

Поединок между бойцами состоится в ночь на 16 августа в Филадельфии. Бой возглавит турнир UFC 330.

«Нет ни единого варианта, что я выйду из октагона без пояса на талии. Нужно снести Махачеву голову, увидеть его без сознания. Ислам никогда не дрался с таким высоким соперником, который двигается, как я. У него нет ни шанса против меня в стойке.

Махачев — один из величайших бойцов поколения. Именно такого парня я хочу побить, чтобы стать чемпионом. Это моя судьба», — цитирует Гэрри UFC Eurasia.