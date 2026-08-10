Брэди о титульном бое Махачева и Гэрри: «Ислам одержит победу болевым приемом»

Шестой номер полусреднего веса UFC американец Шон Брэди дал прогноз на титульный поединок россиянина Ислама Махачева с ирландцем Иэном Гэрри на турнире UFC 330 в Филадельфии (штат Пенсильвания, США).

Бой состоится в ночь с 15 на 16 августа.

«Я думаю, что это будет односторонняя борьба в исполнении Ислама. Он переведет Иэна в партер и, скорее всего, одержит победу болевым приемом», — приводит слова Брэди Title Fight.

Махачев идет на серии из 16 побед в UFC. Всего на счету 34-летнего чемпиона 28 побед и 1 поражение в ММА. В активе 28-летнего Гэрри 17 побед при 1 поражении.