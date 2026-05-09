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9 мая, 23:40

UFC 328 Хамзат Чимаев — Шон Стрикленд: полный кард турнира

Турнир UFC 328 пройдет в Ньюарке 10 мая
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Фото Global Look Press

Турнир UFC 328 состоится в спортивном комплексе «Пруденшал-центр» в Ньюарке (США) в ночь с 9 на 10 мая. Вечер ММА начнется с ранних прелимов — в 00.00 по московскому времени. Предварительный кард стартует в 2.00 мск, основной — в 6.00 мск.

Кард боев UFC 328

Основной кард

  • Хамзат Чимаев (15-0) — Шон Стрикленд (30-7)

  • Джошуа Ван (16-2) — Татсуро Таира (18-1)

  • Александр Волков (39-11) — Валдо Кортес-Акоста (17-2)

  • Шон Брэди (18-2) — Хоакин Бакли (21-7)

Предварительный кард

  • Атеба Гаутье (10-1) — Оззи Диас (10-3)

  • Джоэл Альварес (23-3) — Ярослав Амосов (29-1)

  • Грант Доусон (23-3-1) — Матеуш Ребецки (20-4)

  • Джим Миллер (38-19-0-1) — Джерад Гордон (21-8-0)

Ранние прелимы

  • Роман Копылов (14-5) — Марко Тулио (14-2)

  • Пэт Сабатини (21-5) — Уилльям Гомис (15-3)

  • Байсангур Сусуркаев (11-0) — Джордан Сантос (11-2)

  • Клэйтон Карпентер (8-2) — Хосе Очоа (8-2-0-1)

Хамзат Чимаев&nbsp;&mdash; Шон Стрикленд.Чимаев — Стрикленд, Волков — Кортес-Акоста: онлайн-трансляция UFC 328

«СЭ» проведет онлайн-трансляцию главных событий UFC 328. Следить за расписанием и результатами боев также можно в разделе UFC и матч-центре ММА на нашем сайте.

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Хамзат Чимаев
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