UFC 328 Хамзат Чимаев — Шон Стрикленд: полный кард турнира

Турнир UFC 328 состоится в спортивном комплексе «Пруденшал-центр» в Ньюарке (США) в ночь с 9 на 10 мая. Вечер ММА начнется с ранних прелимов — в 00.00 по московскому времени. Предварительный кард стартует в 2.00 мск, основной — в 6.00 мск.

Кард боев UFC 328

Основной кард

Хамзат Чимаев (15-0) — Шон Стрикленд (30-7)

Джошуа Ван (16-2) — Татсуро Таира (18-1)

Александр Волков (39-11) — Валдо Кортес-Акоста (17-2)

Шон Брэди (18-2) — Хоакин Бакли (21-7)

Предварительный кард

Атеба Гаутье (10-1) — Оззи Диас (10-3)

Джоэл Альварес (23-3) — Ярослав Амосов (29-1)

Грант Доусон (23-3-1) — Матеуш Ребецки (20-4)

Джим Миллер (38-19-0-1) — Джерад Гордон (21-8-0)

Ранние прелимы

Роман Копылов (14-5) — Марко Тулио (14-2)

Пэт Сабатини (21-5) — Уилльям Гомис (15-3)

Байсангур Сусуркаев (11-0) — Джордан Сантос (11-2)

Клэйтон Карпентер (8-2) — Хосе Очоа (8-2-0-1)

«СЭ» проведет онлайн-трансляцию главных событий UFC 328. Следить за расписанием и результатами боев также можно в разделе UFC и матч-центре ММА на нашем сайте.