UFC 328 Хамзат Чимаев — Шон Стрикленд: полный кард турнира
Турнир UFC 328 состоится в спортивном комплексе «Пруденшал-центр» в Ньюарке (США) в ночь с 9 на 10 мая. Вечер ММА начнется с ранних прелимов — в 00.00 по московскому времени. Предварительный кард стартует в 2.00 мск, основной — в 6.00 мск.
Кард боев UFC 328
Основной кард
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Хамзат Чимаев (15-0) — Шон Стрикленд (30-7)
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Джошуа Ван (16-2) — Татсуро Таира (18-1)
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Александр Волков (39-11) — Валдо Кортес-Акоста (17-2)
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Шон Брэди (18-2) — Хоакин Бакли (21-7)
Предварительный кард
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Атеба Гаутье (10-1) — Оззи Диас (10-3)
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Джоэл Альварес (23-3) — Ярослав Амосов (29-1)
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Грант Доусон (23-3-1) — Матеуш Ребецки (20-4)
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Джим Миллер (38-19-0-1) — Джерад Гордон (21-8-0)
Ранние прелимы
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Роман Копылов (14-5) — Марко Тулио (14-2)
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Пэт Сабатини (21-5) — Уилльям Гомис (15-3)
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Байсангур Сусуркаев (11-0) — Джордан Сантос (11-2)
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Клэйтон Карпентер (8-2) — Хосе Очоа (8-2-0-1)
«СЭ» проведет онлайн-трансляцию главных событий UFC 328. Следить за расписанием и результатами боев также можно в разделе UFC и матч-центре ММА на нашем сайте.