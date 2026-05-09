Роман Копылов — Марко Тулио: прямая трансляция боя UFC 328

Роман Копылов и Марко Тулио проведут поединок на UFC 328 в Ньюарке 10 мая

Бой между российским бойцом Романом Копыловым и бразильцем Марко Тулио состоится в рамках UFC 328. Турнир пройдет в ночь с субботы на воскресенье, с 9 на 10 мая, в спортивном комплексе «Пруденшал-центр» в Ньюарке (США).

ММА UFC: Копылов — Тулио

Трансляция боя Копылова и Тулио начнется ориентировочно в 1.30 по московскому времени. Турнир в полном объеме покажут телеканал «Матч! Боец» и официальное приложение UFC Fight Pass. Главный кард в прямом эфире транслируют телеканал и сайт «Матч ТВ» с онлайн-платформами «Кинопоиск» и «Okko Спорт».

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию турнира. Результат боя Копылов — Тулио, как и других поединков турнира, можно узнать в матч-центре «СЭ» и ленте новостей UFC.

34-летний Роман Копылов в профессиональной карьере провел 19 боев, одержал 14 побед и потерпел 5 поражения.

31-летний Марко Тулио в профессиональных ММА имеет 12 побед и 1 поражение.