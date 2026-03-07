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UFC 326 Холлоуэй — Оливейра 2: время начала, кард боев турнира, где смотреть трансляцию

Турнир UFC 326 состоится в Лас-Вегасе 8 марта
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Фото USA Today Sports

Турнир UFC 326 состоится в спортивном комплексе «Ти-Мобайл Арена» в Лас-Вегасе (штат Невада, США) в ночь с 7 на 8 марта. Начало — в 1.00 по московскому времени. Основной кард стартует в 5.00 мск.

Главным событием станет бой американца Макса Холлоуэя и бразильца Чарльза Оливейра в легком весе. Соперники проведут реванш после поединка 11-летней давности и заодно разыграют принадлежащий американцу условный пояс BMF (главного негодяя промоушена).

Макс Холлоуэй&nbsp;&mdash; Чарльз Оливейра: онлайн трансляция UFC 326.Макс Холлоуэй — Чарльз Оливейра: онлайн-трансляция UFC 326

Основной кард UFC 326

  • Макс Холлоуэй (27-8) — Чарльз Оливейра (36-11-0-1)

  • Кайо Борральо (17-2-0-1) — Ренье де Риддер (21-3)

  • Роб Фонт (22-9) — Рауль Росас-младший (11-1)

  • Дрю Добер (28-15-0-1) — Майкл Джонсон (24-19)

  • Грегори Родригес (18-6) — Брунно Феррейра (15-2)

  • Коди Гарбрандт (14-7) — Лонг Сяо (27-10)

  • Душко Тодорович (13-6) — Донте Джонсон (7-0)

  • Рики Турсиос (13-5) — Альберто Монтес (11-1)

  • Коди Дерден (17-9-1) — Нямжаргал Тумендемберел (8-1)

Ранний предварительный кард UFC 326

  • Су Мудаерджи (18-7) — Хесус Агилар (12-3)

  • Йу Джу-санг (11-3) — Гастон Боланос (8-5)

  • Люк Фернандес (6-0) — Родольфо Беллато (12-3-1-1)

ММА UFC: Холлоуэй — Оливейра

Где смотреть

Трансляция турнира UFC 326 в полном объеме будет доступна на онлайн-платформе UFC Fight Pass, телеканале «Матч! Боец» и сайте matchtv.ru (на платной основе). Главный кард покажут на телеканале «Матч ТВ», платформах «Кинопоиск» и Okko.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию главных событий UFC 326. Отслеживать последние новости, расписание и результаты боев, а также других турниров можно в матч-центре ММА и ленте раздела UFC на нашем сайте.

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