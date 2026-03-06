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Хабиб и Махачев отказались играть с музыкантом The Limba в падел из-за внешности: «Нефор какой-то»

Сергей Ярошенко
Хабиб Нурмагомедов и Ислам Махачев.
Фото соцсети

Казахстанский музыкант The Limba (Мухаметали Ахметжанов) рассказал, как российские бойцы Хабиб Нурмагомедов и Ислам Махачев отказались играть с ним в падел.

По словам артиста, его знакомый находился на корте вместе с ними, и для игры не хватало четвертого участника.

«У меня один знакомый играл с ними в падел, и им не хватало человека. Он говорит: «Давайте друга позову». Он мне уже написал: «Приезжай на падел». Они сказали: «Покажи его инсту, как он выглядит». Он им показал, а они: «Да не, нефор какой-то», — рассказал артист.

37-летний Нурмагомедов является бывшим чемпионом UFC в легком весе. 33-летний Махачев — экс-чемпион промоушена в легком весе и действующий чемпион в полусреднем весе.

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Ислам Махачев
Хабиб Нурмагомедов
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