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UFC 326 Холлоуэй — Оливейра 2: трансляция боев турнира начнется в 1.00 мск

Дмитрий Сомов
Фото Global Look Press

В ночь с 7 на 8 марта в Лас-Вегасе на арене T-Mobile Arena состоится турнир UFC 326.

Бой в&nbsp;легком весе между американцем Максом Холлоуэем и&nbsp;бразильцем Чарльзом Оливейрой возглавит турнир UFC 326 в&nbsp;Лас-Вегасе (штат Невада, США).Макс Холлоуэй — Чарльз Оливейра 2: дата и время начала, статистика и прогноз, где смотреть бой UFC 326

Во сколько начало UFC 326

Ранние прелимы стартуют в 1:00 по московскому времени, предварительный кард начнется в 3:00, основные бои — в 5:00 . Главный бой Холлоуэй — Оливейра ориентировочно начнется не ранее 7:00 мск.

Главным событием вечера станет реванш между американцем Максом Холлоуэем и бразильцем Чарльзом Оливейрой. В поединке будет разыгран пояс BMF, который принадлежит бойцу из США. Первый бой соперников состоялся в августе 2015 года — тогда Холлоуэй победил техническим нокаутом в первом раунде из-за травмы Оливейры.

В соглавном бою UFC 326 сойдутся бразилец Кайо Борральо и голландец Ренье де Риддер. Также в основном карде — поединки между Робом Фонтом и Раулем Росасом-младшим, Дрю Добером и Майклом Джонсоном, Грегори Родригесом и Брунно Феррейрой.

Макс Холлоуэй&nbsp;&mdash; Чарльз Оливейра: онлайн трансляция UFC 326.Макс Холлоуэй — Чарльз Оливейра: онлайн-трансляция UFC 326

Где смотреть в России

Ранние прелимы (с 1:00 мск) и прелимы (с 3:00 мск) — на платформе UFC Fight Pass, канале «Матч! Боец» и сайте «Матч ТВ» (платно)

Основной кард (с 5:00 мск) — на канале и сайте «Матч ТВ» (бесплатно), UFC Fight Pass, «Матч! Боец», в онлайн-кинотеатрах Okko и «Кинопоиск» (в окне эфирного ТВ).

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию турнира UFC 326 и главного поединка вечера между Максом Холлоуэем и Чарльзом Оливейрой.

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UFC 326 Холлоуэй — Оливейра 2: онлайн-трансляция боев турнира
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