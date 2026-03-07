UFC 326 Холлоуэй — Оливейра 2: трансляция боев турнира начнется в 1.00 мск

В ночь с 7 на 8 марта в Лас-Вегасе на арене T-Mobile Arena состоится турнир UFC 326.

Во сколько начало UFC 326

Ранние прелимы стартуют в 1:00 по московскому времени, предварительный кард начнется в 3:00, основные бои — в 5:00 . Главный бой Холлоуэй — Оливейра ориентировочно начнется не ранее 7:00 мск.

Главным событием вечера станет реванш между американцем Максом Холлоуэем и бразильцем Чарльзом Оливейрой. В поединке будет разыгран пояс BMF, который принадлежит бойцу из США. Первый бой соперников состоялся в августе 2015 года — тогда Холлоуэй победил техническим нокаутом в первом раунде из-за травмы Оливейры.

В соглавном бою UFC 326 сойдутся бразилец Кайо Борральо и голландец Ренье де Риддер. Также в основном карде — поединки между Робом Фонтом и Раулем Росасом-младшим, Дрю Добером и Майклом Джонсоном, Грегори Родригесом и Брунно Феррейрой.

Где смотреть в России

Ранние прелимы (с 1:00 мск) и прелимы (с 3:00 мск) — на платформе UFC Fight Pass, канале «Матч! Боец» и сайте «Матч ТВ» (платно)

Основной кард (с 5:00 мск) — на канале и сайте «Матч ТВ» (бесплатно), UFC Fight Pass, «Матч! Боец», в онлайн-кинотеатрах Okko и «Кинопоиск» (в окне эфирного ТВ).

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию турнира UFC 326 и главного поединка вечера между Максом Холлоуэем и Чарльзом Оливейрой.