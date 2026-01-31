UFC 325: время начала, кард боев, трансляция

Турнир UFC 325 состоится в ночь с субботы на воскресенье, с 31 января на 1 февраля. Событие пройдет в Сиднее (Австралия) в спортивном комплексе Qudos Bank Arena.

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию главных событий UFC 325.

Время начала боев турнира UFC 325

Шоу стартует с ранних прелимов в 1.00 мск 1 февраля, предварительный кард начнется в 3.00 мск. Поединки главного карда — в 5.00 мск.

Кард турнир UFC 325

Главным событием вечера станет бой-реванш за титул в полулегком весе между действующим чемпионом, австралийцем Александром Волкановски и бразильцем Диего Лопесом. В соглавном событии — бой в легком весе между австралийцем Дэном Хукером и французом Бенуа Сэн-Дени.

Главный кард

Александр Волкановски (27-4) — Диего Лопес (27-7)

Дэн Хукер (24-13) — Бенуа Сен-Дени (16-3)

Рафаэль Физиев (13-4) — Маурисио Руффи (12-2)

Тай Туиваса (14-8) — Таллисон Тейшейра (8-1)

Квиллан Салкиллд (10-1) — Джейми Малларки (18-8)

Предварительный кард

Джуниор Тафа (6-4) — Билли Элекана (9-2)

Кэмерон Роустон (13-3) — Коди Брандэйдж (11-7-1-1)

Джейкоб Малкун (8-3) — Торрез Финни (11-0)

Джонатан Микаллеф (8-1) — Обан Эллиотт (12-3)

Ранний предварительный кард

Каан Офли (12-4-1) — И Чжа (26-5)

Ким Санг-ук (13-3) — Дом Мар Фан (8-2)

Кэйитиро Накамура (7-1) — Себастиан Салаи (10-1)

Суланрангиу (10-3) — Лоуренс Луи (7-1)

Аарон Тау (11-1) — Намсрай Батбаяр (9-1)

Где смотреть UFC 325

Турнир UFC 325 в прямом эфире и полном объеме покажут телеканал «Матч! Боец», сайт matchtv.ru и онлайн-платформа UFC Fight Pass (на платной основе при наличии подписки), начало трансляции — в 1.00 мск 1 февраля.

Главный кард также покажет федеральный канал «Матч ТВ» (бесплатно на ТВ и сайте), онлайн-платформы Okko и «Кинопоиск» (при наличии подписки), начало эфира — в 5.00 мск.

Следить за результатами боев UFC 325 можно в матч-центре ММА и ленте раздела UFC на нашем сайте.