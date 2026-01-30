Хабиб Нурмагомедов — о планах своей команды: «Мы здесь, чтобы забрать все»
Член Зала славы UFC и бывший чемпион организации в легком весе Хабиб Нурмагомедов заявил о главной цели своей команды в смешанных единоборствах.
«Цифры, пояса, рейтинги говорят сами за себя. Мне не нужно никого переубеждать. Если им нравится наша команда, значит, это так. А если нет, то какая разница? Конкуренция есть, существует много разных команд, они могут делать что угодно, но мы здесь, чтобы забрать все», — цитирует 37-летнего россиянина MMA.Metaratings.ru.
Нурмагомедов завершил карьеру после победы над американцем Джастином Гейджи 24 октября 2020-го на турнире UFC 254 и третьей защиты титула чемпиона в легком весе. Всего на счету россиянина 29 боев в ММА, в которых он одержал 29 побед и не потерпел ни одного поражения.
Источник: MMA.Metaratings.ru
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