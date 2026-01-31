Бокс/ММА
UFC
Новости
Календарь Рейтинги Бойцы Статьи Все материалы
Уведомления
Главная
Бокс/ММА
ММА
UFC

31 января, 16:00

Рафаэль Физиев — Маурисио Руффи: время начала и где смотреть онлайн-трансляцию боя UFC 325

Рафаэль Физиев и Маурисио Руффи проведут бой на UFC 325 1 февраля
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Фото Global Look Press

Азербайджанский боец Рафаэль Физиев и бразилец Маурисио Руффи проведут поединок в легком весе на турнире UFC 325.

Время начала и во сколько бой Физиев — Руффи

Турнир UFC 325 пройдет в спортивном комплексе Qudos Bank Arena в Сиднее (Австралия) в ночь на воскресенье, 1 февраля. Шоу стартует в 1.00 по московскому времени. Бой Физиева и Руффи в главном карде ожидается в 6.00 мск.

ММА UFC: Физиев — Руффи

32-летний Физиев в профессиональных ММА оформил 13 побед при четырех поражениях. 29-летний Руффи на профессиональном уровне одержал 12 побед и потерпел два поражения.

Где смотреть UFC Fight Night и бой Физиев — Руффи

Турнир в полном объеме показывают платформа UFC Fight Pass, телеканал «Матч! Боец» и сайт matchtv.ru. Главный кард с боем Физиев — Руффи в прямом эфире также транслируют канал «Матч ТВ», онлайн-кинотеатры Okko и «Кинопоиск».

Алекс Волкановски&nbsp;&mdash; Диего Лопес.Волкановски — Лопес 2, Физиев против Руффи: онлайн-трансляция UFC 325

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию UFC 325. Результат боя Физиев — Руффи и других поединков турнира UFC в Австралии можно отслеживать в матч-центре ММА и разделе UFC нашего сайта.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Маурисио Руффи
Рафаэль Физиев
UFC
UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
Читайте также
Подросток утонул во время тренировки по гребле в Краснодарском крае
Грушко сообщил о реакции Запада на предупреждение Путина о захвате судов
Большой хоккей возвращается. Главное о предсезонных турнирах КХЛ
Валиева vs Трусова — главная дуэль нового сезона. Чья «Одиссея» окажется мощнее?
Военный Минобороны России погиб в результате подрыва в Севастополе. Что известно
В «Амур» едет олимпийский чемпион, а «Спартак» отпустил Ружичку за 105 млн. Главные трансферные новости КХЛ на 13 августа 2026
Популярное видео
Эксклюзивное интервью Матвея Сафонова после победы в Суперкубке
Эксклюзивное интервью Матвея Сафонова после победы в Суперкубке
Подкаст Ксении Шойгу о помощи тяжелобольным детям
Подкаст Ксении Шойгу о помощи тяжелобольным детям
«ПСЖ» — «Астон Вилла»: Суперкубок УЕФА, видеообзор матча
«ПСЖ» — «Астон Вилла»: Суперкубок УЕФА, видеообзор матча
Вячеслав Войнов — в «Амуре»
Вячеслав Войнов — в «Амуре»
«Волейбол. Наши чемпионы» | Валентина Осколкова
«Волейбол. Наши чемпионы» | Валентина Осколкова
«Факел» — «Ахмат»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Ахмат»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Оренбург»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Оренбург»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Краснодар»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Краснодар»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Родина»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Родина»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Ростов»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Ростов»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Акрон»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Акрон»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Балтика»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Балтика»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
Кузнецов выбрал «Сибирь». Гребенкин остался в НХЛ
Кузнецов выбрал «Сибирь». Гребенкин остался в НХЛ
«Краснодар» победил «Спартак», «Зенит» проиграл «Родине»: видео
«Краснодар» победил «Спартак», «Зенит» проиграл «Родине»: видео
«Ротор» — «Челябинск»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Челябинск»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Велес» — «Ленинградец»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Велес» — «Ленинградец»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 3-го тура 8 августа
РПЛ: видео всех голов 3-го тура 8 августа
«Торпедо» — «Сочи»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сочи»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Арсенал»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Арсенал»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Уфа»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Уфа»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Нижний Новгород» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Нижний Новгород» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Текстильщик»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Текстильщик»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

UFC 325: время начала, кард боев, трансляция

Дэн Хукер — Бенуа Сен-Дени: время начала и где смотреть онлайн-трансляцию боя UFC 325
Новости
RSS RSS
Все новости