Рафаэль Физиев — Маурисио Руффи: время начала и где смотреть онлайн-трансляцию боя UFC 325

Рафаэль Физиев и Маурисио Руффи проведут бой на UFC 325 1 февраля

Азербайджанский боец Рафаэль Физиев и бразилец Маурисио Руффи проведут поединок в легком весе на турнире UFC 325.

Время начала и во сколько бой Физиев — Руффи

Турнир UFC 325 пройдет в спортивном комплексе Qudos Bank Arena в Сиднее (Австралия) в ночь на воскресенье, 1 февраля. Шоу стартует в 1.00 по московскому времени. Бой Физиева и Руффи в главном карде ожидается в 6.00 мск.

ММА UFC: Физиев — Руффи

32-летний Физиев в профессиональных ММА оформил 13 побед при четырех поражениях. 29-летний Руффи на профессиональном уровне одержал 12 побед и потерпел два поражения.

Где смотреть UFC Fight Night и бой Физиев — Руффи

Турнир в полном объеме показывают платформа UFC Fight Pass, телеканал «Матч! Боец» и сайт matchtv.ru. Главный кард с боем Физиев — Руффи в прямом эфире также транслируют канал «Матч ТВ», онлайн-кинотеатры Okko и «Кинопоиск».

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию UFC 325. Результат боя Физиев — Руффи и других поединков турнира UFC в Австралии можно отслеживать в матч-центре ММА и разделе UFC нашего сайта.