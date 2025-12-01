UFC 323 Двалишвили — Ян: дата проведения, кард боев турнира
В главном поединке турнира UFC 323 подерутся Двалишвили и Ян
Турнир UFC 323 пройдет в ночь с субботы на воскресенье, 7 декабря. Вечер ММА примет «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе (США). Начало ранних прелимов — в 2.00 по московскому времени, предварительного карда — в 4.00, основного карда — в 6.00.
Расписание боев турнира UFC 323
Основной кард
- Мераб Двалишвили — Петр Ян (титульный бой)
- Александр Пантожа — Джошуа Ван (титульный бой)
- Брэндон Морено — Татсуро Таира
- Генри Сехудо — Пэйтон Тэлботт
- Ян Блахович — Богдан Гуськов
Предварительный кард
- Грант Доусон — Мануэль Торрес
- Терренс Маккинни — Крис Данкан
- Мэйси Барбер — Карине Силва
- Назим Садыхов — Фарес Зиам
Ранние прелимы
- Марвин Веттори — Брунно Феррейра
- Эдсон Барбоза — Джэлин Тернер
- Иво Бараньевски — Ибо Аслан
- Мансур Абдул-Малик — Антонио Троколи
- Мухаммад Наимов — Майрон Сантос
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