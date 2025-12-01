Турнир UFC 323 пройдет в ночь с субботы на воскресенье, 7 декабря. Вечер ММА примет «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе (США). Начало ранних прелимов — в 2.00 по московскому времени, предварительного карда — в 4.00, основного карда — в 6.00.

Расписание боев турнира UFC 323

Основной кард

Мераб Двалишвили — Петр Ян (титульный бой)

Александр Пантожа — Джошуа Ван (титульный бой)

Брэндон Морено — Татсуро Таира

Генри Сехудо — Пэйтон Тэлботт

Ян Блахович — Богдан Гуськов

Предварительный кард

Грант Доусон — Мануэль Торрес

Терренс Маккинни — Крис Данкан

Мэйси Барбер — Карине Силва

Назим Садыхов — Фарес Зиам

Ранние прелимы

Марвин Веттори — Брунно Феррейра

Эдсон Барбоза — Джэлин Тернер

Иво Бараньевски — Ибо Аслан

Мансур Абдул-Малик — Антонио Троколи

Мухаммад Наимов — Майрон Сантос

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