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1 декабря 2025, 20:00

UFC 323 Двалишвили — Ян: дата проведения, кард боев турнира

В главном поединке турнира UFC 323 подерутся Двалишвили и Ян
Александр Иткин
редактор интернет отдела
Фото Global Look Press

Турнир UFC 323 пройдет в ночь с субботы на воскресенье, 7 декабря. Вечер ММА примет «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе (США). Начало ранних прелимов — в 2.00 по московскому времени, предварительного карда — в 4.00, основного карда — в 6.00.

Расписание боев турнира UFC 323

Основной кард

  • Мераб Двалишвили — Петр Ян (титульный бой)
  • Александр Пантожа — Джошуа Ван (титульный бой)
  • Брэндон Морено — Татсуро Таира
  • Генри Сехудо — Пэйтон Тэлботт
  • Ян Блахович — Богдан Гуськов

Предварительный кард

  • Грант Доусон — Мануэль Торрес
  • Терренс Маккинни — Крис Данкан
  • Мэйси Барбер — Карине Силва
  • Назим Садыхов — Фарес Зиам

Ранние прелимы

  • Марвин Веттори — Брунно Феррейра
  • Эдсон Барбоза — Джэлин Тернер
  • Иво Бараньевски — Ибо Аслан
  • Мансур Абдул-Малик — Антонио Троколи
  • Мухаммад Наимов — Майрон Сантос

Следить за последними новостями, расписанием и результатами боев UFC 323 можно на нашем сайте — в матч-центре ММА и ленте раздела UFC.

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