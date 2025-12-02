Вуд назвал сроки возможного перехода Двалишвили в полулегкий вес UFC

Тренер чемпиона UFC в легчайшем весе Мераба Двалишвили Эрик Вуд оценил возможность перехода грузинского бойца в полулегкий дивизион.

«Думаю, что мы начнем разговоры через два-три боя. Как по мне, у нас осталось еще три-четыре боя в этом дивизионе. Либо кто-то придет к нам и скажет: «Мы дадим конкретную сумму за бой с конкретным соперником». И это будет предложение, которое изменит жизнь. В таком случае можно принимать решения и говорить, что оно того стоит», — приводит слова Вуда издание MMA Fighting.

Бывший чемпион UFC в легчайшем весе Петр Ян проведет реванш с действующим обладателем пояса Двалишвили на турнире UFC 323. Бой пройдет в ночь с 6 на 7 декабря в Лас-Вегасе. Первый поединок соперников состоялся 11 марта 2023 года на турнире UFC Fight Night 221. Тогда Двалишвили победил Яна единогласным решением судей.

ММА UFC: Двалишвили — Ян