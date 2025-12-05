Кияшко — о реванше Яна и Двалишвили: «Мераб хороший, но и его можно побить!»

Известный тренер по ММА и кикбоксингу Тарас Кияшко поделился с «СЭ» ожиданиями от предстоящего поединка за титул UFC в легчайшем весе между Петром Яном и Мерабом Двалишвили.

«Болеть буду за Яна, выиграть могут оба. Если Ян не даст активно двигаться Двалишвили, будет бить точно, вовремя и сильно, вставать после проходов соперника и бить, хватит сил на все раунды, шансы большие. Двалишвили хороший, но и его можно побить!» — сказал Кияшко «СЭ».

Бывший чемпион UFC в легчайшем весе Ян проведет реванш с действующим обладателем пояса Двалишвили на турнире UFC 323. Бой пройдет в ночь с 6 на 7 декабря в Лас-Вегасе. Первый поединок соперников состоялся 11 марта 2023 года на турнире UFC Fight Night 221. Тогда Двалишвили победил Яна единогласным решением судей.

Руслан Ботвенко