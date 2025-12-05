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5 декабря 2025, 07:57

Двалишвили: «Ян попытается нокаутировать меня. Только так он сможет меня остановить»

Евгений Козинов
Корреспондент

Чемпион UFC в легчайшем весе грузин Мераб Двалишвили считает, что российский боец Петр Ян сможет его победить на турнире UFC 323 только нокаутом. Бой пройдет в ночь с 6 на 7 декабря в Лас-Вегасе.

«На этот раз я буду более техничным. Я покажу больше мастерства. Ян попытается нокаутировать меня. Только так он сможет меня остановить. Потому что, если мы будем бороться до решения судей, то я — машина по победам решениями», — приводит Home of Fight слова Двалишвили.

Также грузинский боец заявил, что после первого поражения Ян оправдывался, говоря про бой с одной рукой.

«Ты лучше этого, Петр. Перестань постоянно оправдываться. Когда я побью тебя 6 декабря, какие оправдания ты придумаешь? Скажи мне теперь, будешь ли ты оправдываться, когда я побью тебя снова?» — добавил Мераб.

Это будет реванш Яна против Двалишвили. Первый поединок состоялся 11 марта 2023 года на турнире UFC Fight Night 221. Тогда Двалишвили победил Яна единогласным решением судей.

32-летний Ян в ММА провел 24 боя, в которых одержал 19 побед и потерпел 5 поражений. На счету 34-летнего Двалишвили профессиональный рекорд — 21 победа и 4 поражения.

Мераб Двалишвили и&nbsp;Петр Ян.Яна зря списывают перед боем с Двалишвили. Здоровый Петр способен выдать апсет года
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Мераб Двалишвили
Петр Ян
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