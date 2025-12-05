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Реванш Петр Ян против Мераба Двалишвили: во сколько и когда пройдет бой UFC 323

Петр Ян проведет реванш против Мераба Двалишвили на UFC 323
Александр Иткин
редактор интернет отдела
Фото Getty Images

Россиянин Петр Ян и Мераб Двалишвили из Грузии проведут бой на UFC 323 в воскресенье, 7 декабря. Поединок за титул чемпиона в легчайшем весе станет главным событием турнира на «T-Mobile Арене» в Лас-Вегасе (США).

ММА UFC: Двалишвили — Ян

32-летний Ян в профессиональных ММА одержал 19 побед и потерпел 5 поражений. Россиянин был чемпионом лиги, но утратил пояс в первой защите из-за дисквалификации.

34-летний Двалишвили имеет в профессиональном рекорде 21 победу и 4 поражения. Грузин выходит на четвертую защиту титула в 2025 году.

Ян и Двалишвили встретятся во второй раз в карьере. Первый поединок состоялся в 2023 году, победу в нем единогласным решением судей одержал Мераб.

Бой UFC 323 Мераб Двалишвили&nbsp;&mdash; Петр Ян&nbsp;2, 7&nbsp;декабря 2025: прямая онлайн трансляция.Бой-реванш Яна против Двалишвили: Петр отберет пояс у Мераба? Онлайн-трансляция UFC 323

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию турнира UFC 323. Следить за последними новостями, актуальным расписанием и результатами боев можно также в матч-центре ММА и ленте раздела UFC на нашем сайте.

В прямом эфире бой Ян vs Двалишвили покажут платформа UFC Fight Pass, каналы «Матч ТВ» и «Матч! Боец», сайт matchtv.ru, онлайн-платформы «Кинопоиск» и Okko. Ориентировочное время начала поединка — 8.00 по московскому времени (рекомендуем подключаться к трансляции заранее).

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Мераб Двалишвили
Петр Ян
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