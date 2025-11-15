Турнир UFC 322 пройдет в ночь с 15 на 16 ноября.

Вечер ММА пройдет в спортивном комплексе «Мэдисон-сквер-гарден» в Нью-Йорке (США). Всего в карде — 14 боев, в основном карде — пять поединков.

ММА UFC: Делла Маддалена — Махачев

Главный бой турнира — противостояние чемпиона в полусредне весе, австралийца Джека Делла Маддалены (18-2) и претендента, россиянина Ислама Махачева (27-1).

ММА UFC: Шевченко — Жанг

Соглавное событие — титульный поединок в женском наилегчайшем дивизионе между чемпионкой Валентиной Шевченко из Киргизии и китаянкой Вэйли Чжан.

Турнир UFC 322 начнется с ранних прелимов в 2.00 16 ноября по московскому времени, предварительный кард — с 4.00. Главный кард стартует в 6.00 мск.

UFC 322: расписание и результаты боев турнира

Главный кард (с 6.00 мск 16 ноября)

Ислам Махачев (27-1) — Джек Делла Маддалена (18-2)

Валентина Шевченко (25-4-1) — Вэйли Чжан (26-3)

Шон Брэди (18-1) — Майкл Моралес (18-0)

Леон Эдвардс (22-5-0-1) — Карлус Пратес (22-7)

Бенеил Дариуш (23-6-1) — Бенуа Сен-Дэни (15-3-0-1)

Предварительный кард (с 4.00 мск 16 ноября)

Бо Никал (7-1) — Родольфо Виейра (22-7)

Роман Копылов (14-4) — Грегори Родригес (17-6)

Эрин Бленчифилд (13-2) — Трейси Кортес (12-2)

Малком Уэллмейкер (10-0) — Коди Хэддон (8-1)

Ранний предварительный кард (с 2.00 мск 16 ноября)

Кайл Дакас (16-4-0-1) — Джеральд Мершарт (37-20)

Пэт Сабатини (20-5) — Чепе Марискал (15-6-0-1)

Анджела Хилл (18-15) — Фатима Клайн (8-1)

Байсагур Сусуркаев (10-0) — Эрик Макконико (10-3-1)

Вячеслав Борщев (8-6-1) — Матеус Камилу (9-3)

Все бои турнира UFC 322 в прямом эфире транслирует телеканал «Матч! Боец» и онлайн-платформа UFC Fight Pass. Начало — в 2.00 мск. Бои основного и предупредительного кардов в прямом эфире также показывают телеканал и сайт «Матч ТВ», в ретрансляции федерального канала — платформы «Кинопоиск» и Okko. Начало трансляции — в 4.00 мск.

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию главных событий UFC 322. Результаты поединков Махачев — Маддалена, Шевченко — Чжан и других противостояний вечера можно также отслеживать в матч-центре ММА и ленте новостей раздела UFC на нашем сайте.