Сегодня, 08:58

Махачев победил Делла Маддалену и стал двойным чемпионом UFC

Игнат Заздравин
Корреспондент
Ислам Махачев.
Фото Global Look Press

Российский боец Ислам Махачев одержал победу над австралийцем Джеком Делла Маддаленой в главном событии турнира UFC 322.

Махачев победил решением судей и завоевал пояс в полусреднем весе. Он стал двойным чемпионом UFC — ранее 34-летний Махачев был чемпионом в легком весе и оставил пояс ради перехода в другую весовую категорию.

Махачев одержал 28-ю победу в ММА при одном поражении. Маддалена потерпел третье поражение при 18 победах.

ММА UFC: Делла Маддалена — Махачев
Джек Делла Маддалена
Ислам Махачев
UFC
  • Бергкамп 10

    бой Усман vs Ислам будет финалом чемпионата мира по борьбе .

    16.11.2025

  • bvp

    Ислам получше Хабиба

    16.11.2025

  • nikvp

    Посмотрел, но так и не понял, в чем смысл этого действа.

    16.11.2025

  • nikola mozaev

    Ну кто мешал Маддалене показать свою ударную технику?

    16.11.2025

  • Скиталец

    Ислам, большой молодец. Двойной чемпион. Заборол Джека, тот и не знал че делать-то нннада))

    16.11.2025

  • winvem

    Получилось легко. Достаточно было просто соблюдать дисциплину и план на бой Не зрелищно, но это прогнозировалось. Важен был результат

    16.11.2025

  • nikola mozaev

    Ислам - это просто машина! Лучший!

    16.11.2025

  • Комсомолец 70-х

    Молоко прокисло

    16.11.2025

  • kolos249

    Бой - близнец с предыдущим боем Шевченко против китаянки. Шевченко все пять раундов, как паук, оплетала китаянку паутиной тейкдаунов. Спокойно, уверенно, на классе, победа по очкам. То же самое сделал ваххабит с Маддаленой. Австралиец выглядел каким-то статистом, непонятно вообще с каким планом он вышел на бой.

    16.11.2025

  • ЗГ из БАНИ

    Скучно как и Чимаев,надо их таки свести!))))

    16.11.2025

  • Bache Gabrielsen

    Ужасная скука...

    16.11.2025

  • Неприкрытый Писярев

    25 мин нюхает яйца. Кому нравятся такие бои?

    16.11.2025

  • Иван

    ЛГБТ - лучшие горные бородатые телки каждый раз прилетают пообниматься с мужиками. сделайте для них турнир на онлифансе, пусть там такое смотрят

    16.11.2025

  • baruv

    Ислама с первой Убедительной победой в новом весе!

    16.11.2025

  • VeryOldLazy

    Кажется, не вспотел))

    16.11.2025

    • Начался бой Махачев — Делла Маддалена в главном событии турнира UFC 322

    UFC 322: Махачев победил Маддалену, Шевченко защитила пояс в бою с Чжан и другие результаты боев турнира

    Takayama

