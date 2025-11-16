Бокс/ММА
Сегодня, 09:09

Махачев — после победы над Маддаленой: «Трамп, открывай Белый дом, я иду!»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Ислам Махачев.
Фото Imagn Images, USA Today Sports

Российский боец Ислам Махачев прокомментировал победу над австралийцем Джеком Делла Маддаленой в главном поединке турнира UFC 322.

Россиянин одержал победу решением судей. Он завоевал пояс в полусреднем весе и стал первым двойным чемпионом UFC из России — ранее 34-летний Махачев был чемпионом в легком весе и оставил пояс ради перехода в другую весовую категорию.

«Это мечта, вся моя жизнь — за два этих пояса. Я так счастлив. Эти пояса такие тяжелые, и мне нравится это. Я очень тяжело работал ради этого. Нью-Йорк, спасибо!

Клянусь, моя жизнь изменилась, весогонки нет, могу 5 раундов без остановки работать, бороться, все, что хочу. Я сделал этот бой легким. Мой план, это не секрет — [борьба]. Дональд Трамп, вперед, открывай Белый дом, я иду!» — сказал Махачев в интервью в октагоне.

Махачев одержал 28-ю победу в ММА при одном поражении. Маддалена потерпел третье поражение при 18 победах.

ММА UFC: Делла Маддалена — Махачев
Джек Делла Маддалена
Ислам Махачев
Дональд Трамп
UFC
    КХЛ на Кинопоиске

