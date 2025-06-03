Турнир UFC 319 состоится в ночь с субботы на воскресенье, с 16 на 17 августа. Вечер ММА примет арена «Юнайтед Центр» в Чикаго (США), начало главного карда — в 05.00 по московскому времени.

Событие возглавит бой чемпиона UFC в среднем весе Дрикуса Дю Плесси из ЮАР и представляющего ОАЭ россиянина Хамзата Чимаева. Другие поединки пока не назначены.

Дю Плесси владеет чемпионским титулом с января 2024 года, за это время южноафриканец провел две успешные защиты. В феврале 2025 года он победил Шона Стрикленда единогласным решением судей. Всего на счету Дрикуса 23 победы и два поражения в профессиональных ММА.

Чимаев провел 14 поединков на профессиональном уровне, одержав победу в каждом из них. В октябре 2024 года Хамзат досрочно завершил бой против Роберта Уиттакера, добившись сдачи соперника.