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3 июня 2025, 12:15

UFC 319 Дю Плесси — Чимаев: дата проведения турнира

Дрикус Дю Плесси и Хамзат Чимаев встретятся на турнире UFC 319
Александр Иткин
редактор интернет отдела

Турнир UFC 319 состоится в ночь с субботы на воскресенье, с 16 на 17 августа. Вечер ММА примет арена «Юнайтед Центр» в Чикаго (США), начало главного карда — в 05.00 по московскому времени.

Событие возглавит бой чемпиона UFC в среднем весе Дрикуса Дю Плесси из ЮАР и представляющего ОАЭ россиянина Хамзата Чимаева. Другие поединки пока не назначены.

Дю Плесси владеет чемпионским титулом с января 2024 года, за это время южноафриканец провел две успешные защиты. В феврале 2025 года он победил Шона Стрикленда единогласным решением судей. Всего на счету Дрикуса 23 победы и два поражения в профессиональных ММА.

Чимаев провел 14 поединков на профессиональном уровне, одержав победу в каждом из них. В октябре 2024 года Хамзат досрочно завершил бой против Роберта Уиттакера, добившись сдачи соперника.

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Дрикус Дю Плесси
Хамзат Чимаев
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