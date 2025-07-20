Ислам Дулатов — Адам Фугитт: онлайн-трансляция боя турнира UFC 318

Немецкий боец российского происхождения Ислам Дулатов проведет бой с американцем Адамом Фугиттом на турнире UFC 318 в ночь на 20 июля. Поединок на арене «Смути Кинг Центр» в Новом Орлеане (США) начнется не ранее 2.00 по московскому времени (советуем следить за событием заранее).

ММА UFC: Фугитт — Дулатов

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию главных событий турнира UFC 318. Следить за последними новостями, расписанием и результатами боев UFC 318 и других турниров можно на нашем сайте — в матч-центре ММА и ленте раздела UFC.

В прямом эфире бои прелимов покажет платформа UFC Fight Pass, канал «Матч Боец» и сайт matchtv.ru.

Фугитт в профессиональных смешанных единоборствах одержал 10 побед и потерпел 4 поражения. У Дулатова в профессиональных ММА 11 побед и 1 поражение. Боец проведет дебютный поединок в UFC.