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20 июля 2025, 01:55

Ислам Дулатов — Адам Фугитт: онлайн-трансляция боя турнира UFC 318

Ислам Дулатов и Адам Фугитт встретятся на турнире UFC 318
Александр Иткин
редактор интернет отдела

Немецкий боец российского происхождения Ислам Дулатов проведет бой с американцем Адамом Фугиттом на турнире UFC 318 в ночь на 20 июля. Поединок на арене «Смути Кинг Центр» в Новом Орлеане (США) начнется не ранее 2.00 по московскому времени (советуем следить за событием заранее).

ММА UFC: Фугитт — Дулатов

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию главных событий турнира UFC 318. Следить за последними новостями, расписанием и результатами боев UFC 318 и других турниров можно на нашем сайте — в матч-центре ММА и ленте раздела UFC.

В прямом эфире бои прелимов покажет платформа UFC Fight Pass, канал «Матч Боец» и сайт matchtv.ru.

Турнир UFC 318 пройдет в&nbsp;ночь на&nbsp;20&nbsp;июля в&nbsp;Новом Орлеане.Третий бой Холлоуэя и Порье, Копылов против Косты. Онлайн-трансляция UFC 318

Фугитт в профессиональных смешанных единоборствах одержал 10 побед и потерпел 4 поражения. У Дулатова в профессиональных ММА 11 побед и 1 поражение. Боец проведет дебютный поединок в UFC.

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Адам Фугитт
Ислам Дулатов
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