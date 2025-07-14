UFC 318 Холлоуэй — Порье: актуальный кард боев турнира
Турнир UFC 318 состоится в Новом Орлеане в ночь на воскресенье, 20 июля. Предлагаем ознакомиться с афишей мероприятия.
Основной кард
Макс Холлоуэй (26-8) — Дастин Порье (30-9-0-1)
Пауло Коста (14-4) — Роман Копылов (14-3)
Кевин Холлэнд (28-13-0-1) — Дэниэл Родригес (19-5)
Дэн Иге (19-9) — Патрисио Питбуль (36-8)
Майкл Джонсон (24-19) — Дэниел Зеллхубер (15-2)
Предварительный кард
Кайлер Филлипс (12-3) — Винисиус Оливейра (22-3)
Марвин Веттори (19-8-1) — Брендан Аллен (24-7)
Франсиско Прадо (12-3) — Николай Веретенников (12-6)
Атеба Гаутье (7-1) — Роберт Валентин (11-5-0-1)
Ранние прелимы
Адам Фюгитт (10-4) — Ислам Дулатов (11-1)
Джим Крут (12-4-2) — Марчин Прахнио (17-8)
Раян Спэнн (22-11) — Лукаш Бржески (9-6-1-1)
Брунно Феррейра (13-2) — Джексон Маквэй (6-0)
Карли Джудис (4-2) — Николь Кальяри (8-3)