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14 июля 2025, 19:00

UFC 318 Холлоуэй — Порье: актуальный кард боев турнира

В карде турнира UFC 318 запланированы 14 поединков
Александр Иткин
редактор интернет отдела

Турнир UFC 318 состоится в Новом Орлеане в ночь на воскресенье, 20 июля. Предлагаем ознакомиться с афишей мероприятия.

Основной кард

Макс Холлоуэй (26-8) — Дастин Порье (30-9-0-1)

Пауло Коста (14-4) — Роман Копылов (14-3)

Кевин Холлэнд (28-13-0-1) — Дэниэл Родригес (19-5)

Дэн Иге (19-9) — Патрисио Питбуль (36-8)

Майкл Джонсон (24-19) — Дэниел Зеллхубер (15-2)

Предварительный кард

Кайлер Филлипс (12-3) — Винисиус Оливейра (22-3)

Марвин Веттори (19-8-1) — Брендан Аллен (24-7)

Франсиско Прадо (12-3) — Николай Веретенников (12-6)

Атеба Гаутье (7-1) — Роберт Валентин (11-5-0-1)

Ранние прелимы

Адам Фюгитт (10-4) — Ислам Дулатов (11-1)

Джим Крут (12-4-2) — Марчин Прахнио (17-8)

Раян Спэнн (22-11) — Лукаш Бржески (9-6-1-1)

Брунно Феррейра (13-2) — Джексон Маквэй (6-0)

Карли Джудис (4-2) — Николь Кальяри (8-3)

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