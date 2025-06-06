UFC 316 Двалишвили — О'Мэлли: трансляция турнира начнется в 1.00 мск 8 июня

UFC 316 пройдет в США в ночь с 7 на 8 июня

UFC 316 пройдет в ночь с 7 на 8 июня. Вечер ММА пройдет в спортивном комплексе «Пруденшал Центр» в Ньюарке (штат Нью-Джерси, США). Начнется турнир с предварительного карда в 01.00 по московскому времени. Главный кард ожидается в 05.00 мск.

В главном событии состоится титульный бой-реванш в легчайшем весе между обладателем пояса Мерабом Двалишвили и бывшим чемпионом Шоном О'Мэлли. Во втором по значимости поединке сойдутся Джулианна Пенья и Кайла Харрисон.

В полном объеме трансляцию UFC 316 покажут на платформе UFC Fight Pass, телеканале «Матч! Боец» и сайте matchtv.ru с 01.00 мск. Главный кард можно смотреть на «Матч ТВ» и в ретрансляции федерального канала на онлайн-платформах «Кинопоиск» и «Okko» по платной подписке с 05.00 мск. Следить за результатами боев турнира UFC 316 можно на сайте «СЭ» — в матч-центре ММА и ленте раздела UFC.