UFC 316 Двалишвили — О'Мэлли: трансляция главного боя начнется ориентировочно в 07.00 мск 8 июня

Чемпион UFC в легчайшем весе Мераб Двалишвили и бывший обладатель пояса Шон О'Мэлли проведут титульный реванш в рамках UFC 316 в ночь с 7 на 8 июня. Вечер ММА пройдет в спортивном комплексе «Пруденшал Центр» в Ньюарке (штат Нью-Джерси, США). Бой Двалишвили — О'Мэлли ожидается около 07.00 по московскому времени.

ММА UFC: Двалишвили — О'Мэлли

Титульный бой покажут на платформе UFC Fight Pass, телеканалах «Матч! Боец», «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru, а также в ретрансляции федерального канала на онлайн-платформах «Кинопоиск» и «Okko» по платной подписке. Следить за результатами главного боя можно на сайте «СЭ» — в матч-центре ММА и ленте раздела UFC.

Первый поединок соперников состоялся осенью 2024 года на турнире UFC 306, где Мераб победил единогласным судейским решением.

34-летний Двалишвили одержал 19 побед и потерпел четыре поражения в профессиональных ММА. 30-летний О'Мэлли имеет 18 побед и два поражения на профессиональном уровне, еще один поединок был признан несостоявшимся.