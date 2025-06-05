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5 июня 2025, 20:00

UFC 316 Двалишвили — О'Мэлли 2: во сколько начнется турнир и трансляция главного карда

Турнир UFC 316 пройдет в Ньюарке в ночь с 7 на 8 июня
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Мераб Двалишвили.
Фото Getty Images

Турнир по смешанным единоборствам UFC 316 состоится в спортивном комплексе «Пруденшал Центр» в Ньюарке (штат Нью-Джерси, США) в ночь с 7 на 8 июня. Начало — в 1.00 по московскому времени. Основной кард стартует в 5.00 мск

Возглавит вечер бой-реванш между чемпионом UFC в легчайшем весе Мерабом Двалишвили и бывшим обладателем пояса этого дивизиона Шоном О'Мэлли. В соглавном событии сойдутся Джулианна Пенья и Кайла Харрисон.

В полном объеме трансляцию UFC 316 можно смотреть на платформе UFC Fight Pass, телеканале «Матч! Боец» и сайте matchtv.ru с 1.00 мск. Основной кард покажут на «Матч ТВ», онлайн-платформах «Кинопоиск» и «Okko Спорт» (в окне ретрансляции федерального канала по платной подписке) с 5.00 мск. Следить за результатами боев турнира UFC 316 можно на сайте «СЭ» — в матч-центре ММА и ленте раздела UFC.

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Мераб Двалишвили
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