О'Мэлли: «Я должен выиграть первые три раунда, а затем последние два»

Американец Шон О'Мэлли прокомментировал бой против грузина Мераба Двалишвили на турнире UFC 316 в Ньюрке.

«План на бой с Двалишвили? Я должен выиграть первые три раунда, а затем последние два. Вот так все просто. Я слишком жесткий и сфокусированный. Завтра будет новый чемпион», — сказал О'Мэлли на пресс-конференции.

Реванш О'Мэлли и Двалишвили возглавит турнир UFC 316, который пройдет в ночь на 8 июня в Ньюарке (Нью-Джерси). Бойцы оспорят титул в легчайшем весе.