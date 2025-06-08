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UFC 316 Двалишвили — О'Мэлли 2: началась прямая трансляция боев турнира

Началась прямая трансляция турнира UFC 316
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Мераб Двалишвили и Шон О&#039;Мэлли.
Фото Getty Images

На платформе UFC Fight Pass и телеканале «Матч! Боец» началась прямая трансляция турнира UFC 316. Вечер ММА проходит в спортивном комплексе «Пруденшал Центр» в Ньюарке (штат Нью-Джерси, США). Основной кард стартует в 5.00 по московскому времени.

Возглавит вечер бой-реванш между обладателем пояса в легчайшем весе Мерабом Двалишвили и экс-чемпионом Шоном О'Мэлли. В соглавном событии сойдутся Джулианна Пенья и Кайла Харрисон.

Основной кард покажут на «Матч ТВ», онлайн-платформах «Кинопоиск» и «Okko Спорт» (в окне ретрансляции федерального канала по платной подписке) с 5.00 мск. Следить за результатами боев турнира UFC 316 можно на сайте «СЭ» — в матч-центре ММА и ленте раздела UFC.

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Мераб Двалишвили
Шон О`Мэлли
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