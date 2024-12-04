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UFC 310: главный кард боев турнира и где смотреть трансляцию

UFC 310 проведет в Лас-Вегасе в ночь на 8 декабря
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
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Фото Getty Images

Турнир UFC 310 пройдет в спортивном комплексе «Ти-Мобайл Арена» в городе Лас-Вегас (штат Невада, США) в ночь на 8 декабря.

Главным событием вечера станет титульный бой в наилегчайшем дивизионе между действующим чемпионом, бразильцем Александром Пантожей и дебютантом лиги, японцем Каем Асакурой.

Турнир стартует в 2.00 по московскому времени с прелимов, а главный кард начнется в 6.00 мск.

Главный кард UFC 310

  • Александр Пантожа (28-5) — Кай Асакура (21-4)
  • Шавкат Рахмонов (18-0) — Иан Гарри (14-0)
  • Сирил Ган (12-2) — Александр Волков (38-10)
  • Брайс Митчелл (16-2) — Крон Грейси (5-2)
  • Нэйт Ландвер (18-5) — Ду Ху Чой (15-4-1)

Трансляцию поединков главного карда UFC 310 в прямом эфире покажут на канале и сайте «Матч ТВ», телеканале «Матч! Боец» и онлайн-сервисе UFC Fight Pass.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию главного карда и других событий UFC 310. Результат боя Пантожа — Асакура и других поединков UFC 310 в ночь на 8 декабря отслеживайте в нашем матч-центре.

Александр Пантожа
Кай Асакура
UFC
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