Бокс/ММА
UFC
Новости
Календарь Рейтинги Бойцы Статьи Все материалы
Главная
Бокс/ММА
ММА
UFC

Сегодня, 17:13

Тактаров ожидает уверенной победы Волкова над Ганом: «Мы видели, что у Сирила нет яиц»

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Победитель турнира UFC 6 Олег Тактаров в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от предстоящего боя российского тяжеловеса Александра Волкова с французом Сирилом Ганом.

«Я ожидаю уверенной победы Александра Волкова. Может не досрочной, но уверенной. Считаю я так потому, что в партере, и в борьбе в целом, он превосходит Гана. Также Александр с возрастом научился использовать свою неуклюжесть в чем-то себе на пользу: острые углы своей фигуры, длинные руки и ноги. До этого мы видели, что у Сирила нет яиц, в образном смысле, конечно же. Понятно, что когда бойцы встречаются во второй раз, они уже хорошо знают друг друга, но я надеюсь, что Волков сможет Гана чем-нибудь удивить. Тем более, в первом бою они не боролись вообще, а он, на мой взгляд, в этом аспекте сильнее Сирила», — сказал Тактаров «СЭ».

Первый поединок между Волковым и Ганом состоялся в июне 2021 года, тогда победу единогласным решением судей одержал Ган. Реванш состоится 7 декабря 2024-го на турнире UFC 310.

Денис Сафронов

Олег Тактаров
Сирил Ган
UFC
UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
Читайте также
Илон Маск счел шокирующей ситуацию в Южной Корее
«Спартаку» нужно сбросить балласт, «Краснодару» необходим дублер Кордобе, «Зениту» – новые Вендел и Клаудиньо. Кого надо купить этой зимой топ-клубам РПЛ
В летевшем из Иркутска в Пекин самолете произошла разгерметизация
Гвардиола начал запираться в офисе из-за неудачной серии «Манчестер Сити»
Спецпосланник Трампа по Украине подготовил свой мирный план. Разбор
Чемпионат России по фигурному катанию пройдет в Омске с 19 по 22 декабря
Популярное видео
Сергея Звягина и Антона Курьянова уволили из «Авангарда»
«Ахмат» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Спартак»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Факел»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Крылья Советов»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Химки»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Рубин»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Оренбург»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Миннесота» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
Кто такой Ги Буше, контракт Ткачева, «Спартак» и Голдобин
Алексей Кудашов объясняет последние ходы «Динамо»
«Юта» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
Гол вратаря Лещука принес «Динамо» ничью в Грозном: видео
«Чикаго» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
Победа «Крыльев» над «Зенитом», дубль Угальде «Краснодару»: видео голов дня
«Торпедо» — «Тюмень»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «Урал»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Уфа»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Арсенал»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Рафиков — о вызове Исмагулову: «Хочу выяснить, кто из нас сильнее»

Olimpbet awards

Кубок года по футболу

Новости
RSS RSS
Все новости