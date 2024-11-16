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UFC 309: трансляция боев турнира начнется в 2.00 17 ноября

UFC 309 пройдет в Нью-Йорке 17 ноября
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
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Фото Global Look Press

Турнир UFC 309 состоится в ночь на 17 ноября в Нью-Йорке (США) на арене «Мэдисон-сквер-гарден». Начало предварительного карда — в 2.00, основной стартует в 6.00 (время московское).

В главном событии ивента действующий чемпион тяжелого дивизиона UFC американец Джон Джонс проведет защиту титула в противостоянии с американцем хорватского происхождения Стипе Миочичем. В соглавном поединке сойдутся бывший чемпион легкого дивизиона Чарльз Оливейра и бывший трехкратный чемпион Bellator Майкл Чендлер.

Прямая трансляция боев вечера UFC 309 начнется в 2.00 мск 17 ноября. Турнир в полном объеме будут показывать на телеканале «Матч! Боец» и онлайн-платформе UFC Fight Pass (потребуется подписка). Поединки основного карда доступны бесплатно на канале «Матч ТВ» и его сайте matchtv.ru с 6.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию турнира UFC 309. Результат главного боя Джонс — Миочич и других поединков вечера ищите в нашем матч-центре и ленте новостей раздела UFC.

Джон Джонс
Стипе Миочич
UFC
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