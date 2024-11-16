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Джон Джонс — Стипе Миочич: время начала и где смотреть бой онлайн

Джон Джонс и Стипе Миочич проведут поединок в турнире UFC 309 17 ноября
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
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Джон Джонс и Стипе Миочич: соперники по главному бою UFC 309.
Фото Global Look Press

Американские бойцы Джон Джонс и Стипе Миочич проведут бой в главном событии турнира UFC 309. Вечер смешанных единоборств пройдет на арене «Мэдисон-сквер-гарден» в Нью-Йорке (США) в ночь на воскресенье, 17 ноября.

Турнир начнется с прелимов в 2.00 по московскому времени. Основной кард стартует в 6.00 мск 17 ноября. Главное событие вечера ожидается около 8.00 мск.

37-летний Джонс (27-1, 1 бой признан несостоявшимся) проведет защиту титула в тяжелом весе. Экс-чемпион полутяжелого дивизиона после трехлетнего простоя завоевал пояс в дебюте в новой весовой категории — 4 марта 2023 года гильотиной победил француза Сирила Гана на UFC 285.

42-летний Миочич (20-4) не выступал с 27 марта 2021 года, когда в рамках UFC 260 уступил Франсису Нганну после нокаута в начале второго раунда и утратил титул чемпиона тяжелого веса.

Трансляцию турнира UFC 309 в полном объеме покажут телеканал «Матч Боец» и официальная платформа UFC Fight Pass (на платной основе). Бои основного карда будут доступны на телеканале и сайта «Матч ТВ» (начало прямого эфира в 6.00 мск).

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию UFC 309. Результаты главного боя Джонс — Миочич и других поединков изучайте в нашем матч-центре и ленте новостей раздела UFC.

Джон Джонс
Стипе Миочич
UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
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UFC 309: трансляция боев турнира начнется в 2.00 17 ноября

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