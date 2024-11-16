Поединки Джонс — Миочич и Оливейра — Чендлер состоятся на турнире UFC 309 17 ноября

Турнир UFC 309 с главным боем Джон Джонс — Стипе Миочич пройдет в ночь на воскресенье, 17 ноября. Вечер примет арена «Мэдисон-сквер-гарден» в Нью-Йорке (США). Прелимы начнутся в 2.00 по московскому времени, в 6.00 мск стартует основной кард.

В главном бою UFC 309 сойдутся действующий чемпион тяжелого дивизиона 37-летний американец Джон Джонс и его 42-летний соотечественник Стипе Миочич. Начало — ориентировочно в 8.00 мск.

В соглавном событии вечера пройдет бой-реванш в легком весе между бывшим чемпионом дивизиона Чарльзом Оливейрой и бывшим трехкратным чемпионом Bellator Майклом Чендлером. Поединок начнется около 7.30.

Трансляцию предварительного карда и всего турнира покажут телеканал «Матч! Боец» и онлайн-сервис UFC Fight Pass при условии платной подписки (начало прямого эфира — 2.00 мск). Бои главного карда бесплатно покажет телеканал «Матч ТВ» и его сайт (начало прямого эфира — в 6.00 мск).

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию UFC 309. Результат главного боя Джонс — Миочич и других поединков вечера будет доступен в матч-центре ММА и ленте новостей раздела UFC на нашем сайте.