UFC 308 — расписание и результаты: Топурия — Холлоуэй, бои Чимаева, Анкалаева и Шары Буллета
Турнир UFC 308 пройдет на Etihad Arena в Абу-Даби (ОАЭ) в субботу, 26 октября. Вечер ММА начнется с прелимов в 17.00 по московскому времени. Основной кард стартует в 21.00 мск. Главный бой ожидается после 23.00 мск.
В главном событии вечера состоится титульный бой в полулегком весе между действующим чемпионом Илией Топурией и Максом Холлоуэем. В соглавном поединке непобежденный Хамзат Чимаев подерется с бывшим чемпионом UFC Робертом Уиттакером. «СЭ» публикует полный кард турнира.
Основной кард UFC 308
Илия Топурия — Макс Холлоуэй
Роберт Уиттакер — Хамзат Чимаев
Лерон Мёрфи — Дэн Иге
Магомед Анкалаев — Александр Ракич
Шарабутдин Магомедов — Армен Петросян
Предварительный кард UFC 308
Джефф Нил — Рафаэль Дос Аньос
Мыктыбек Оролбай — Матеуш Ребецки
Бруно Феррейра — Абусупьян Магомедов
Кеннеди Нзечукву — Джастин Тафа
Фарид Башарат — Виктор Уго
Бруно Силва — Исмаил Наурдиев
Ринат Фахретдинов — Карлос Леал Миранда
Ибо Аслан — Раффаэль Серкейра
Трансляцию турнира в полном объеме покажут на телеканале «Матч! Боец». На «Матч ТВ» прямая трансляция вечера ММА будет доступна с 19.15 до 21.30, главные бои в эфире федерального телеканала покажут в записи после 0.55 мск. Также следить за UFC 308 можно в официальном приложении UFC Fight Pass.
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