Топурия нокаутировал Холлоуэя в главном бою турнира UFC 308

Испанский боец грузинского происхождения Илия Топурия одержал победу над американцем Максом Холлоуэем в главном событии турнира UFC 308.

Поединок продлился три раунда. Топурия нокаутировал Холлоуэя и впервые защитил пояс чемпиона в полулегком весе.

Турнир UFC 308 прошел на арене «Этихад» в Абу-Даби (ОАЭ).

27-летний Топурия одержал 16 побед на профессиональном уровне. У него ни одного поражения. На счету 32-летнего Холлоуэя 26 побед и 8 поражений.