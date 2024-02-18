Глава UFC Дана Уайт заявил, что чемпион полусреднего веса Леон Эдвардс (22-3) согласился на всех оппонентов, которых ему предлагали матчмейкеры.

«Позвольте мне сказать, что мы предложили Леону Эдвардсу трех соперников [на UFC 300], и он принял все предложения. Этот парень — настоящий чемпион. На все предложения он сказал: «Да, да, да». Леон, спасибо тебе. Большое тебе уважение. Кто были эти трое бойцов [которые отказались драться]? Отвечу позже», — сказал Уайт на пресс-конференции UFC.

Эдвардс победил Колби Ковингтона (17-4) единогласным решением судей (49-46, 49-46, 49-46). Бой состоялся 16 декабря 2023-го на UFC 296 на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.