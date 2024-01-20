UFC 297: смотреть трансляцию боев турнира в прямом эфире

В ночь на 21 января на «Скоушабэнк-Арене» в Торонто (Канада) состоится турнир UFC 297. В главном событии вечера ММА чемпион UFC в среднем весе Шон Стрикленд проведет защиту титула в поединке с Дрикусом дю Плесси из ЮАР. В соглавном бою Ракель Пеннингтон встретится с Майрой Буэно Силвой. Также в основном карде в октагон выйдет российский боец Мовсар Евлоев, он подерется с англичанином Арнольдом Алленом. Начнется турнир с прелимов в 02.00 по московскому времени, основной кард стартует в 06.00 мск.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию турнира UFC 297. Бесплатно в прямом эфире видеотрансляцию основного карда покажет телеканал «Матч ТВ» и сайт matchtv.ru. Турнир в полном объеме будет доступен в приложении UFC Fight Pass по платной подписке.

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