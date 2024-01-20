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Сегодня, 16:00

Мовсар Евлоев — Арнольд Аллен: во сколько начало и где смотреть бой UFC 297

Евлоев проведет поединок против Аллена на турнире UFC 297 21 января
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Мовсар Евлоев.
Фото Global Look Press

Российский боец Мовсар Евлоев проведет поединок против англичанина Арнольда Аллена на турнире UFC 297 в ночь на 21 января. Поединок пройдет на «Скоушабэнк-Арене» в Торонто (Канада). Ориентировочное время начала боя — в 06.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию турнира UFC 297. Бесплатно в прямом эфире видеотрансляцию поединка Евлоев — Аллен покажет телеканал «Матч ТВ» и сайт matchtv.ru. Также бой будет доступен в приложении UFC Fight Pass по платной подписке.

29-летний россиянин провел в ММА 17 боев, все закончились победой. В активе 29-летнего англичанина в смешанных единоборствах — 19 побед и два поражения.

UFC: расписание и главные бои турниров зимой 2024 года

Арнольд Аллен
Мовсар Евлоев
UFC
ММА
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UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
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