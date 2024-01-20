Российский боец Мовсар Евлоев проведет поединок против англичанина Арнольда Аллена на турнире UFC 297 в ночь на 21 января. Поединок пройдет на «Скоушабэнк-Арене» в Торонто (Канада). Ориентировочное время начала боя — в 06.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию турнира UFC 297. Бесплатно в прямом эфире видеотрансляцию поединка Евлоев — Аллен покажет телеканал «Матч ТВ» и сайт matchtv.ru. Также бой будет доступен в приложении UFC Fight Pass по платной подписке.

29-летний россиянин провел в ММА 17 боев, все закончились победой. В активе 29-летнего англичанина в смешанных единоборствах — 19 побед и два поражения.

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